Halit Albayrak: Buz Hokeyi Ligi Heyecanı Başlıyor

Liglerin Başlangıcı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, 2024-2025 sezonunun başlangıcı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Heyecan Dolu Bir Sezon

Albayrak, liglerin yarın başlayacağını hatırlatarak, "Büyük bir heyecanla liglerimizi başlatıyoruz. Bu yıl, Süper Lig'den genç liglerimize kadar her yaş grubunda harika bir mücadele bizleri bekliyor," dedi.

Amacımız Buz Hokeyini Yaymak

Türkiye'de buz hokeyini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çabalarına dikkat çeken Albayrak, "Sporcularımızın ve kulüplerimizin emeklerini görmek, her maçta sahaya koydukları azim ve tutkuyu paylaşmak bizim için çok değerli," ifadesinde bulundu.

Fair-Play ve Dostluk Mesajı

Albayrak ayrıca, "Rekabetin hem de dostluğun tadını çıkaracağımız, fair-play ruhuyla dolu bir sezon olsun istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı da tribünlerde görmek en büyük dileğimiz,” diyerek özellikle taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Unutulmaz Anılar

Başkan Albayrak, "Bu sezonun herkes için unutulmaz anılarla dolu olmasını diliyorum," diyerek sözlerini tamamladı.