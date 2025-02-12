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Halkbank, Allianz Milano'yu CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 Yendi

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Milano'yu 3-1 mağlup ederek avantaj sağladı. Rövanş 25 Şubat'ta.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:04
Halkbank, Allianz Milano'yu CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 Yendi

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Galip Geldi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın Allianz Milano takımını 3-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşma, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleşti. Halkbank, bu mücadelede elde ettiği avantajlı skor ile oldukça morali bir galibiyet aldı.

Rövanş maçı ise 25 Şubat tarihinde, Busto Arsizio kentinde oynanacak. Halkbank, bu zorlu karşılaşmaya odaklanarak, turu geçmek için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın Allianz Milano takımını 3-1 yendi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın Allianz Milano takımını 3-1 yendi.

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