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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'u 3-1 Mağlup Etti

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'u 3-1 mağlup ederek D Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:36
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'u 3-1 Mağlup Etti

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yer alan Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Halkbank'ın D Grubu'ndaki ikinci maçı olup, Ceske Budejovice kentinde gerçekleşti.

Karşılaşmanın Set Sonuçları

Karşılaşmanın setleri 25-18, 22-25, 25-22 ve 25-15 sonuçlarıyla tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Halkbank, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Önceki Maç Analizi

Halkbank, turnuvanın ilk maçında Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımına 3-2 skorla mağlup olmuştu. Ancak Jihostroj karşısındaki bu galibiyet, takım için moral kaynağı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1 yendi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1 yendi.

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