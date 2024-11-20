Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'u 3-1 Mağlup Etti

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yer alan Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Halkbank'ın D Grubu'ndaki ikinci maçı olup, Ceske Budejovice kentinde gerçekleşti.

Karşılaşmanın Set Sonuçları

Karşılaşmanın setleri 25-18, 22-25, 25-22 ve 25-15 sonuçlarıyla tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Halkbank, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Önceki Maç Analizi

Halkbank, turnuvanın ilk maçında Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımına 3-2 skorla mağlup olmuştu. Ancak Jihostroj karşısındaki bu galibiyet, takım için moral kaynağı oldu.

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1 yendi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1 yendi.