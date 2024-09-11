Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Yeni Başantrenör Kolakovic Sezona Hazırlanıyor

Halkbank Voleybol Takımı'nda Yeni Dönem

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Igor Kolakovic, takımını 2023 sezonuna hazırlamaya başladı. Geçtiğimiz sezon Türkiye şampiyonu olan ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, büyük hedeflere sahip.

Kendine Güvenen Bir Takım

Kolakovic, başkent temsilcisini Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olarak gördüğünü ifade etti. Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımlardan dönen ve sakatlıkları geçen oyuncuların da takıma katılmasıyla tam kadro çalışmalara başlandığı belirtildi.

Hazırlık Karşılaşmaları ve Teknik Tartışmalar

Rekabetçi bir forma yarışına girdiklerini söyleyen Kolakovic, hazırlık karşılaşmaları oynayarak oyuncuları deneyeceklerini açıkladı. "Tam kadro çalışmaya başlamamız bizi biraz daha ileri taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda teknik konular üzerinde durduk. Halkbank’ın kesinlikle büyük emelleri ve hedefleri var," şeklinde konuştu.

Igor Kolakovic'in Kariyeri

Igor Kolakovic, Haziran ayında takıma katıldı ve aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı’nda da başantrenörlük yapıyor. 59 yaşındaki deneyimli antrenör, kariyerinde Asya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra dört dünya ikinciliği de bulunuyor. Daha önce Polonya, İran ve Fransa gibi ülkelere ait farklı kulüplerde görev alan Kolakovic, Avrupa’daki deneyimleri ile takımın başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni başantrenörü Igor Kolakovic, hazırlıklara ilişkin açıklama yaptı.

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni başantrenörü Igor Kolakovic, hazırlıklara ilişkin açıklama yaptı.