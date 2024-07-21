Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Halkbank, eski oyuncusu Kooy'u transfer etti

Voleybolda Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, eski oyuncusu Hollandalı smaçör Dick Kooy'u transfer etti.Başkent kulübünden yapılan açıklamada...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:03
Halkbank, eski oyuncusu Kooy'u transfer etti Voleybolda Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, eski oyuncusu Hollandalı smaçör Dick Kooy'u transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Hollandalı sporcunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Kariyerinde 2015-2017'de Halkbank forması giyen Kooy, 7 yıl sonra eski takımına döndü.

Kooy, geçen sezon Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli voleybolcu, "Halkbank'a döndüğüme sevindim. Bu kulübün içinde yer almak, Halkbank forması ile sahada mücadele etmek her zaman onurdur. Umarım, bu sezon da istediğimiz sonuçlara ulaşır ve kupalar kazanırız. Ben bu amaçlar doğrultusunda elimden ne gelirse yapacağıma şimdiden söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme