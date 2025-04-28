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Halkbank'ın Marek Sotola'dan Perugia Zaferi İçin İddialı Açıklamalar

Halkbank'ın pasör çaprazı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Perugia'yı yenmek için hazır olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:51
Halkbank'ın Marek Sotola'dan Perugia Zaferi İçin İddialı Açıklamalar

Halkbank'tan CEV Şampiyonlar Ligi Hedefi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Çekyalı pasör çaprazı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia maçını kazanmak için kararlılıklarını sürdürüyor.

Dörtlü Final Hazırlıkları

Polonya'nın Lodz kentinde 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan bu önemli organizasyona, iki Polonya takımı JSW Jastrzebski Wegiel ve Aluron CMC Warta Zawiercie ile İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia katılacak. Türkiye'yi ikinci kez bu organizasyonda temsil edecek olan Halkbank, yarı finalde Perugia ile yüz yüze gelecek.

Başkent temsilcisi hazırlıklarını Ankara'da aralıksız sürdürürken, Marek Sotola, antrenmanlarını ve ligdeki hedeflerini değerlendirdi. Sotola, Başantrenör Radostin Stoytchev yönetiminde etkili bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade etti:

"Kendimi gerçekten harika hissediyorum. Küçük bir sakatlık yaşamıştım ancak şimdi sahalara döndüm ve arkadaşlarımla antrenman yapabiliyorum. Polonya’daki Dörtlü Final’e hazır olmak için önümüzde üç haftamız var. Şu anda Ankara’daki antrenmanlarda fiziksel çalışmalara odaklanıyoruz ve zamanla teknik detaylara geçiş yapacağız."

Galibiyet İçin İddialı Mesajlar

Sotola, bu seviyede kolay rakip olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu aşamada zayıf takım yok. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak biz de en iyi voleybolumuzu oynayıp Perugia'yı mağlup etmek için sahaya çıkacağız. Galibiyet hedefiyle oraya gidiyoruz. Tüm taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu sezon bazı hayal kırıklıkları yaşamış olsak da onlara küçük de olsa bir mutluluk yaşatmak için elimizden geleni yapacağız."

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Çekyalı pasör çaprazı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Çekyalı pasör çaprazı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia maçını kazanmaya odaklandıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Çekyalı pasör çaprazı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Çekyalı pasör çaprazı Marek Sotola, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini Perugia maçını kazanmaya odaklandıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Halkbank'ın Marek Sotola'dan Perugia Zaferi İçin İddialı Açıklamalar

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