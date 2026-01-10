Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali: Galatasaray - Fenerbahçe Opet Basın Toplantısı

Basın Toplantısı ve Katılımcılar

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finali öncesinde düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kadın Basketbol ile Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol takımlarının başantrenör ve kaptanları katıldı. Toplantıda final öncesi değerlendirmeler yapıldı ve gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Toplantıya Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Başantrenörü Miguel Mendez, Galatasaray Kadın Basketbol Başantrenörü Fırat Okul, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takım Kaptanı Alperi Onar ve Galatasaray Kadın Basketbol Takım Kaptanı Ayşe Cora Yamaner katıldı.

Miguel Mendez: "Burada olduğumuz için mutluyuz, bu tarz finaller çok özel maçlar"

Denizli’nin güzel bir şehir olduğunu ve burada oldukları için mutlu olduğunu ifade eden Mendez: "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Benim ilk Türkiye Kupası Finalim olacak. Güzel bir organizasyon var, çok güzel bir salonda oynuyoruz. Denizli çok güzel bir şehir, burada olduğumuz için mutluyuz. Bu tarz finaller çok özel maçlar".

Fırat Okul: "Finale geldik sonunda, bizim için çok değerliydi"

Okul, maçın zor geçeceğini ve takımın iyi hazırlandığını belirterek: "Bu tür organizasyonların Anadolu’da yapılması bizim için çok değerli çünkü canlı canlı bizi izleme fırsatı buluyor taraftarlarımız. Taraftarlarımızın bizi desteklemeleri takımlara güç katıyor. Finale geldik sonunda, bizim için çok değerliydi. Biz her kulvarda final oynamak istiyoruz ve finalleri kazanıp kupalar almak istiyoruz. Final maçı tabi ki de zor geçecek. Her iki takımda en iyisini sahaya koymak istiyor. Kaliteli bir şekilde istediklerimizi sahaya uygularsak her şey güzel bir şekilde gider diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız".

Okul ayrıca hücumdaki sıkıntılara değinerek: "Dün hücum anlamında sıkıntılar yaşadık. Yarın ki maçta oyuncularımızın performansı belirleyecek. Yarınki mücadele umarım keyif verici bir maç olur. Denizli’de oynanan dün ki mücadeledeki taraftarlarımıza ayrılan alan doluydu. Bize gerçekten güç verdiler. O yüzden Denizli’de olmaktan mutluyuz".

Alperi Onar: "Yarıştığımız her kulvarda kupaları almak istiyoruz"

Fenerbahçe kaptanı Onar, final heyecanını ve hedeflerini şöyle özetledi: "Finalde olmak gerçekten çok heyecan verici. Güzel bir organizasyonun içerisindeyiz. Yarıştığımız her kulvarda kupaları almak istiyoruz. Yarınki final aynı zamanda bir derbi maçı olacak. Yarınki atmosferin güzel olmasını bekliyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız ve maç öncesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kusursuz bir şekilde basketbol oynamak bence imkansız. Elbette hatalar olacak. Daha az hata yapan takım maçı kazanıyor. Kazanmaya odaklanmak daha da değerli".

Ayşe Cora Yamaner: "Telafisi olmayan bir maça çıkıyoruz"

Galatasaray kaptanı Yamaner, kupayı Denizli'den almak istediklerini vurguladı: "Galatasaray için Türkiye Kupasında finale çıkmak için uzun bir zaman olmuştu. Yaklaşık 10 sene olmuş. Buraya gelene kadarki maçlarımız çok zor geçti. Buradan artık geri adım atmak istemiyoruz. Biz yeni bir takımız. Bu tarz turnuvalar yeni takımların kendini geliştirmesi için çok önemli organizasyonlar. Bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Buradan kupa ile ayrılabilecek potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Telafisi olmayan bir maça çıkıyoruz. Umuyorum ki yarınki müsabakada kazanan taraf biz oluruz. Ben hata yapmaktan korkmuyorum. Denememekten korkarım. Denerim sonunda hata olur, ben onu kabul ederim. Denememek benim için en büyük korkulardan. Ben şahsım olarak hiçbir zaman hata yapmaktan korkmam. Bir hata olursa da onunla yüzleşirim. Her maçta bir oyuncunun kazanma hırsı olmalı. Fenerbahçe ile özel bir maça çıkıyoruz".

Basın toplantısı, başantrenörler ve takım kaptanlarının kupanın yanında hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

