Halkbank, Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Finale Yükseldi

Halkbank, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde İstanbul Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:46
Halkbank, Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Finale Yükseldi

Halkbank, Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Finale Yükseldi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali kapsamında gerçekleşen kritik eşleşmede Halkbank, İstanbul Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Halkbank, rakibini 3-1 mağlup ederek finale kalmayı başardı.

Finaldeki Rakip Belli Oluyor

Halkbank, finale yükselerek Fenerbahçe Medicana ile Arkas Spor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu karşılaşmada sıralamayı belirleyecek önemli anlar bizi bekliyor.

İlginç Anlar

Maç sırasında yaşanan bir olay ise dikkat çekti; ikinci sette salon ışıklandırmasında yaşanan bir problem nedeniyle mücadeleye 25 dakikalık bir ara verildi. Bu durum, seyirciler ve oyuncular üzerinde heyecan ve merak uyandırdı.

Halkbank, bu önemli galibiyetle büyük bir avantaj elde ederken, finale çıkma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

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