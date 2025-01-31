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Halkbank, On Hotels Alanya Belediyespor ile Zorlu Bir Maç İçin Hazırlanıyor

Halkbank, On Hotels Alanya Belediyespor ile 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç yarın saat 14:00'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:31
Halkbank, On Hotels Alanya Belediyespor ile Zorlu Bir Maç İçin Hazırlanıyor

Halkbank, Deplasmanda Bakan Alanma Amacıyla Alanya'ya Gidiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Halkbank, yarın On Hotels Alanya Belediyespor ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıhafızoğlu Salonu'nda saat 14:00'te başlayacak.

Hakemler Maçı Yönetecek

Mücadelede hakemlik görevini Halid Cerit ve Sevilay Gezer Boyacı ikilisi üstlenecek.

Caner Çiçekoğlu'ndan Hedef Açıklamaları

Halkbank'ın pasör oyuncusu Caner Çiçekoğlu, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’ndeki Perugia galibiyeti hakkında düşündüklerini paylaştı: "Bence Türk voleybolunun en değerli akşamlarından birini yaşadık. Bu, futbolda Real Madrid’i, Inter’i yenmekle eşdeğer ama bunlar geride kaldı."

Alanya maçına odaklandıklarını vurgulayan Caner, "Hedefimiz zirve yarışına kayıpsız devam etmek. Çok değerli kadromuzla galibiyeti alacağımıza inanıyoruz. Rakibimizin de neler yapabileceğinin ve sahada yaşatacağı zorlukların bilincindeyiz. Her zorluğa hazırlıklı olacağız." şeklinde konuştu.

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