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Halkbank, Sercan Yüksel Bıdak ile Yeni Bir Başlangıç Yaptı

Halkbank, voleybolun Efeler Ligi şampiyonu olarak Sercan Yüksel Bıdak'ı kadrosuna kattı. Oyuncu, başarı hedeflerine değindi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:01
Halkbank, Sercan Yüksel Bıdak ile Yeni Bir Başlangıç Yaptı

Halkbank, Yeni Transferi ile Hedeflerini Büyütüyor

Voleybolun Efeler Ligi'nde son şampiyon olan Halkbank, kadrosuna Sercan Yüksel Bıdakı katma kararı aldı. Başkent kulübü, 30 yaşındaki orta oyuncunun, son 10 sezondur Spor Toto forması giydiğini belirtti.

Sercan Yüksel Bıdak'ın Duyguları

Sercan, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Halkbank'ın Türk voleybolundaki önemini, geçmişte ve gelecekte neler başaracağını biliyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan dolayı son derece mutluyum. Gelecek sezonda Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde yazacağımız başarı hikayesinin bir parçası olacağım için heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Bu transfer ile birlikte Halkbank, hem ulusal hem de uluslararası arenada yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

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