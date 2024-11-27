Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde Altekma'yı Zorla Geçti

Halkbank, Zorlu Maçta Altekma'yı 3-2 Yendi

Voleybol tutkunlarının merakla beklediği SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında, Halkbank, konuk ekibi Altekma ile karşı karşıya geldi. Başkent' teki mücadelede, ev sahibi ekip son dakikalarında heyecan dolu anlar yaşanan maçta, rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Maçın Detayları

Halkbank, galibiyetiyle birlikte ligde önemli bir puan avantajı elde etti. Taraftarlarının da desteğiyle maç boyunca sergilediği üstün performans ve rakip takım karşısındaki azmi, takımın galibiyetinde belirleyici oldu.

Bu sonuçla Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki mücadeleci ruhunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.