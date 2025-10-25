Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde On Hotels Alanya'yı 3-2 Yendi

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında On Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 17:42
1. Hafta Maç Sonucu

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşma, iki takım arasında çekişmeli anlara sahne oldu ve Halkbank setleri 3-2 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Maç sonucu, ligdeki puan durumu ve takımların gelecek karşılaşmalarına dair beklentileri etkileyebilir.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında On Hotels Alanya Belediyespor ile Halkbank, Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'nda karşı karşıya geldi. Alanya Belediyesporlu Marshall (arkada) rakip oyuncular Ahmet Samet Baltacı (4) ve Sokolov (19) ile mücadele etti.

