Halkbank'ta Radostin Stoychev Dönemi Yeniden Başladı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda ikinci dönemine başlayan Bulgar başantrenör Radostin Stoychev, "Yeni gelmedim, geri geldim." diyerek duygularını ifade etti.

Uyum Sorunu Yaşamadım

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Stoychev, uyum sorunu yaşamadığını belirterek, "Gerçekten ve büyük bir içtenlikle böyle hissediyorum. Burada yeniden gördüğümde beni mutlu eden birçok insan var. Hepsinin yüzünden pozitif enerji fışkırıyor. Benim için fark yaratan da bu. Çevremde pozitif, birlikte bir şeyler başarmak isteyen insanlar gördüğümde ben de mutlu oluyorum." ifadelerinde bulundu.

Türk Voleybolunun Gelişimi

Halkbank'ın seviyesinin çok geliştiğini aktaran Stoychev, "Avrupa'nın en iyi organize olmuş kulüplerinden biri. Türk voleybolu da çok değişmiş. İzleyebildiğim maçlarda bunu gördüm. 5-6 takımın yüksek düzeyde olduğunu söylemeliyim. Büyük, tecrübeli isimler oynuyor. Gelecek sezon bizim için kesinlikle ilginç olacak. Yüksek seviyede geçeceğine inandığım çekişmede yer alacağım için heyecanlıyım. Yeni sezona başlamak için sabırsızım. Bu, benim içimde derin bir his." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali

Stoychev, Halkbank'ın, ikinci döneminde de Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacağı bilgisini hatırlatırken, "Bu doğru ama ben 8 kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yer aldım. Bu, benim için yeni bir şey değil. Yani 9. dörtlü finalimi oynayacağım ve yeterli deneyimim var. Fakat bu seneki dörtlü final için benim bir katkım olmadı. Bu başarının sahibi kulüp ve önceki teknik heyet. Ama elbette orada başarı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Radostin Stoychev'ün Kariyeri

Daha önce 2013-2014 sezonunda Halkbank'ta görev yapan 55 yaşındaki Radostin Stoychev, kariyerinde çalıştırdığı takımlarla 3 CEV Şampiyonlar Ligi ve 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası kazanmıştır.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda ikinci görev dönemine başlayan Bulgar başantrenör Radostin Stoychev, "Yeni gelmedim, geri geldim." dedi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda ikinci görev dönemine başlayan Bulgar başantrenör Radostin Stoychev, "Yeni gelmedim, geri geldim." dedi.