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Halkbank'tan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaline Cesur Hazırlık

Halkbank, Dörtlü Finalde cesaretin anahtar olduğunu düşünerek Polonya'ya savaşa hazır gidiyor.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 11:51
Halkbank'tan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaline Cesur Hazırlık

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'yle Cesaretini Gösteriyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Radostin Stoytchev, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde başarının anahtarının cesaret olduğuna vurgu yaptı. 16-18 Mayıs tarihleri arasında Polonya'nın Lodz kentinde gerçekleştirilecek organizasyona cesur bir yaklaşımla hazırlanan Halkbank, takımın grup aşamasını 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak ikinci sırada yer aldığını hatırlatıyor.

Stoytchev, Dörtlü Final'e ulaşmak için İtalya'nın Allianz Milano takımını play-off turunda, Polonya'nın PGE Projekt ekibini ise çeyrek finalde geçtiklerini belirtti. Geçtiğimiz sezon 2022-2023'te de CEV Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamladıklarına değindi.

Başantrenör Stoytchev'den Açıklamalar

Takımın başına kısa bir süre önce geçtiğini belirten Stoytchev, bazı oyuncularının sakatlıkları nedeniyle tam kadro antrenman yapmadıklarını açıkladı. Sakatlığı bulunan oyuncular arasında Micah Ma'a, Marek Sotola, Mert Matic, Yunus Emre Tayaz ve Berk Dilmen yer alıyor. Ancak buna rağmen, "Ne olursa olsun savaşmaya hazır bir şekilde gideceğiz" şeklinde konuştu.

Stoytchev, Dörtlü Finalde İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile karşılaşacakları bilgisini vererek, rakiplerinin dünya çapında en iyi takımlardan biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Kağıt üzerinde Şampiyonlar Ligi için en iyi takım olarak onları söyleyebilirim" sözleriyle rakiplerinin tecrübesine işaret etti.

Deneyimli teknik direktör, "Dörtlü Final organizasyonda başarılı olmak için tek bir kelime söyleyecek olursam buna 'cesaret' derdim. Antrenman anlamında tam hazır olmasak da savaşmaya ve mücadele etmeye hazırız" diyerek takımın motivasyonunu açıkladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoytchev, 16-18 Mayıs'ta Polonya'nın Lodz...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoytchev, 16-18 Mayıs'ta Polonya'nın Lodz kentinde yapılacak Dörtlü Final öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoytchev, 16-18 Mayıs'ta Polonya'nın Lodz...

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoytchev, 16-18 Mayıs'ta Polonya'nın Lodz kentinde yapılacak Dörtlü Final öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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