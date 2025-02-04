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Halkbank, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'ı 3-0'la Geçti

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi 20. haftasında TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:55
Halkbank, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'ı 3-0'la Geçti

Halkbank, TÜRŞAD'ı Rahat Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşma, Halkbank için ligdeki iddiasını sürdürme adına büyük bir moral kaynağı oldu.

Halkbank, güçlü performansı ve stratejik oyunuyla rakibine karşı üstünlük sağladı. Karşılaşmanın detayları, voleybol severler tarafından yakından takip edildi ve skoru belirleyen anlar büyük heyecan yarattı.

Bu galibiyetle birlikte Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki sıralamadaki yerini sağlamlaştırarken, TÜRŞAD ise önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Takımlar, önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alabilmek için çalışmalarını sürdürecek.

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