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Hami Mandıralı'dan UEFA Gençlik Ligi Finali Öncesi Coşkulu Mesaj

Hami Mandıralı, Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya karşı mücadele edeceği için oyunculara başarı diledi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:11
Hami Mandıralı'dan UEFA Gençlik Ligi Finali Öncesi Coşkulu Mesaj

Hami Mandıralı'dan Futbolculara Moral Dolu Sözler

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Trabzonspor'un Barcelona ile karşılaşacağı maça ilişkin duygularını paylaştı. Mandıralı, "İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Bunu bize yaşattılar, hissettirdiler. Hepsine çok çok öpüyorum ve bugün onlara sonsuz başarı diliyorum." dedi.

Kamp Buluşmasında Başarı Dilekleri

Final öncesinde Trabzonspor'un kamp yaptığı otelde, futbolcular ve teknik heyet ile bir araya gelerek onlara destek olan Mandıralı, Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile gurur duyduğunu ifade etti.

Takım Ruhu ve Birliktelik

Trabzonspor'un genç yeteneklerinin başarılarına dikkat çeken Mandıralı, "Sahada muhteşem bir takım var, bir aile var. Gollerde bunu net görebiliyoruz. Gollerdeki sevinçlerinde hepsi olaya ortak olmuş. Herkes başarıyı, savaşı, mücadeleyi sahada paylaşıyor. Bunlar çok güzel şeyler bir takım için." dedi.

Tarihî Bir Maç Beklentisi

Muhteşem bir hırsın sahaya yansımasının önemine değinen Mandıralı, "O enerji sahaya yansırsa mücadele daha etkili olur, anlamlı olur. Bugün belki de Galatasaray'ın UEFA kupasını almasıyla eşdeğer bir maç olacak." şeklinde konuştu.

Dualar ve Teşekkürler

Mandıralı, karşılaşmak isteyen iki bordo-mavili rengin bugünkü mücadelesinde kazananın kendi takımları olacağına inandığını belirterek, "Ben hepsine buraya kadar geldikleri, verdikleri onurlu mücadele için teknik ekip ve oyunculara çok çok teşekkür ederim. Onlara destek veren yönetime de çok teşekkür ediyorum. Kim el atmışsa, dokunmuşsa hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, maç için kente gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, takımın kamp yaptığı otelde futbolcular ve teknik heyetle buluşarak destek verdi.

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi...

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi Barcelona ile İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde karşılaşacak. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maç için stada giden takımı uğurladı, oyunculara başarılar diledi.

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi...

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi Barcelona ile İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde karşılaşacak. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maç için stada giden takımı uğurladı, oyunculara başarılar diledi.

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