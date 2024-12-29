Hamza Hamzaoğlu, Al-Shabab ile Suudi Arabistan Pro Lig'de Hedef Büyütüyor

Hamza Hamzaoğlu, Suudi Arabistan Pro Lig İçin İddialı Bir Başlangıç Yapıyor

Al-Shabab'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak görev alacak olan Hamza Hamzaoğlu, Suudi Arabistan Pro Lig'indeki hedeflerini belirtti. Kamp için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamzaoğlu, bu süreçte kendilerinin dikkat çekici bir performans sergileyeceğine inandığını ifade etti.

Heyecanını Paylaştı

Hamzaoğlu, 2.5 yıl aradan sonra futbola dönüş yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Beni yanında düşünmesi ve bu yola benimle çıkmak istemesi, benim için her şeyden çok daha kıymetli. İnşallah yeni başarıları hep beraber yaşarız.” dedi.

Fatih Terim ile İlk Kulüp Deneyimi

Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte çalışmanın kendisi için önemli bir deneyim olacağını vurgulayan Hamzaoğlu, “Daha önce milli takımda birlikte çalışmıştık. En önemlisi futbolun iyi taraflarını ortaya koyan güzel bir takım olmak. İnşallah yolumuza en güzel şekilde devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Ligi'nin Önemi

Suudi Arabistan Pro Lig'inin dünya genelinde arttırdığı ilgiyi vurgulayan Hamzaoğlu, “Dünya gözünü bu tarafa doğru çevirdi. Belki Avrupa'ya alternatif bir lig olarak Suudi Arabistan Ligi'ni gösterebiliriz. Biz de burada çok farklı bir deneyim yaşayacağız.” dedi.

Al-Shabab’ın Performansı

Bu sezon 13. hafta geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al-Shabab, 23 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Al-Shabab, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde geçirdiği 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Takım, 19 Aralık'ta Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra 27 Aralık'ta yükseliş hedefiyle Fatih Terim ile anlaşmaya vardı.

Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin, Al-Shabab'da Terim'in yardımcılıklarını üstlenecek ve ekibin yeni başarılara yelken açması için çalışmalara başlayacaklar.