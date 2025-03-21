Haremspor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i Yenerek 15. Galibiyetini Aldı

Haremspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Koleji Novotel'i 99-82 yenerek önemli bir galibiyet daha elde etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:50
Haremspor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i Yenerek 15. Galibiyetini Aldı

Haremspor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i Deplasmanda Geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 30. hafta açılış maçında Haremspor, deplasmanda Fenerbahçe Koleji Novotel'i 99-82'lik bir skorla yenerek ligdeki 15. galibiyetini elde etti.

Maçın Detayları

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı, Haremspor'un 54-32’lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuç, Haremspor'un agresif oyununu ve takım bütünlüğünü ortaya koydu.

Öte yandan, Fenerbahçe Koleji Novotel ise bu maçla birlikte 15. kez mağlup olarak zorlu sezonun devamında daha fazla mücadele etmesi gerektiğini gösterdi.

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