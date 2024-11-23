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Harry Kane, Bundesliga Tarihinde 50 Gole En Hızlı Ulaşan Oyuncu Oldu

Harry Kane, Bundesliga'da 50 gole en hızlı ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:22
Harry Kane, Bundesliga Tarihinde 50 Gole En Hızlı Ulaşan Oyuncu Oldu

Harry Kane, Bundesliga'da Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen İngiliz golcü Harry Kane, lig tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu olma başarısını gösterdi.

Bayern Münih, ligin 11. haftasında Augsburg'u konuk ederek 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Bu maçta hat-trick yaparak büyük bir başarıya imza atan Kane, Bundesliga'da çıktığı 43. maçında 50. golüne ulaştı.

Rekoru Kırdı

Kane, bu başarıyla birlikte Erling Haaland'ın Borussia Dortmund formasıyla 50 maçta 50 gol atma rekorunu geride bıraktı. Geçen sezonun başında Bayern Münih'e transfer olan Kane, ilk sezonunda 32 lig maçında 36 gol kaydetmişti.

Bu sezon ise ilk 11 lig müsabakasında 14 kez rakip fileleri havalandırarak formunu sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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