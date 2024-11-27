Hasan Arat, Beşiktaş Futbol AŞ Başkanlığı ve Üyeliğinden İstifa Etti

Hasan Arat'ın İstifası ve Yeni Atama

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Arat'ın yerine Hüseyin Yücel atanmış durumda.

Resmi Açıklama

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklamada, 27 Kasım 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararları paylaştı. Açıklamada, "Şirketimiz yönetim kurulunun kararına göre, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne karar verilmiştir. İstifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Sayın Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.