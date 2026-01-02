Hasköy’de 60 cm Kar Temizlendi: Öz Hasköyspor–Korkutspor Maçı İçin Seferberlik

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde günlük yaşamın yanı sıra sportif faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Özellikle amatör lig karşılaşmaları hava şartlarından etkilendi; Hasköy futbol sahası da yoğun kar nedeniyle kapanmıştı.

Saha temizliği ve yetkili desteği

Hafta sonu oynanması planlanan Amatör Küme B Grubu karşılaşması Öz Hasköyspor ile Korkutspor arasında gerçekleşecek. Maç öncesi saha zemininin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Sahanın açılması ve müsabakaya hazırlanması için Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ile Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay destek sağladı ve gönderilen kar küreme aracı yoğun bir çalışma yürüttü.

Yetkililer, yapılan çalışmaların ardından stadyumun kısa sürede müsabakaya hazır hale getirilmesinin planlandığını, hava şartlarının elverişli olması durumunda karşılaşmanın planlandığı tarihte oynanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İlçe müdürünün açıklaması

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V. Erhan Demir saha zemininin ve çimlerin zarar görmemesi için hassas bir çalışma yürüttüklerini belirtti ve şunları söyledi: "Malûm kış şartlarında olduğumuzdan dolayı Hasköy ilçe stadyumumuz son üç gündür yağan kar yağışından ötürü yaklaşık şu anda 60 cm bir karımız mevcut ve Muş amatör, birinci amatör ligimizde Öz Hasköy Sporumuz yarın itibariyle Korkut sporla bir maçımız var. Biz de gerek kaymakamımız gerek il müdürlüğümüz ve gerekse Hasköy belediye başkanımızın desteğiyle inşallah sahamızı yarın saat 13.00’de başlayacak müsabakaya yetiştirmek için imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah yarın saat 13.00’de sahamızı hazır hale getirip ve maçımızı oynatmayı planlıyoruz. Biz il müdürlüğümüzden araç istedik, müdürlüğümüz araç gönderdi lakin kar yüksekliği biraz fazla olduğu için aracı biz tekrar il müdürlüğümüze gönderdik, oradan yeni bir araç gelecek. Araç gelene kadar da Hasköy Belediye Başkanımız Sayın Muhlis Cemal Orbay’ın bize bir araç desteği oldu. Şu anda belediyemizin aracı sahayı temizliyor. İl müdürlüğümüzden gelen araçla beraber inşallah, artık sabaha kadar da olsa, sahamızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Sentetik bir zemin olduğu için biraz daha hassas davranmak zorundayız çünkü en küçük bir hata da bile sentetik zeminin, sentetik zeminde oluşabilecek sorunlar sahada büyük dezenformasyonlara neden olur o yüzden biraz daha böyle ince eleyip sık dokuyoruz. Temennimiz o yönde. Biz üzerimize düşeni yaptık inşallah Hasköy Sporlu kardeşlerimiz de üzerlerine düşeni yapar. İnşallah, tabii kazanan centilmenlik olsun ama kazanan taraf da biz olmak istiyoruz".

Yetkililer, saha temizliğinin tamamlanmasının ardından müsabakanın planlandığı saatte oynanmasının beklendiğini vurguladı.

