Fenerbahçe, Finlandiyalı Smaçör Luka Marttila’yı Transfer Etti

Yayın Tarihi: 02.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:08
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Finlandiyalı smaçör Luka Marttila ile resmi sözleşme imzaladı.

İmza töreni

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Genel Sekreter ve Voleybol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Demirel ile Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş hazır bulundu.

Kariyeri

2017-2018 sezonunda ülkesinin takımlarından Ginepro Masku ve Salon Viestinin alt yaş kategorilerinde görev alan Luka Marttila; sonrasında Murikat, Salon Viesti, Hurrikaani Loimaa, Vero Volley Monza, Montpellier Volley ve yeniden Vero Volley Monza formalarını terletti.

Ödüller

Marttila, U20 ve U21 yaş kategorilerinde 'En iyi smaçör' ve 'En skorer oyuncu' ödüllerinin sahibi oldu.

