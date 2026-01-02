Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenmanın detayları

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün sürdürdü.

Takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmana salonda ısınmayla başladı. İdman sahada yapılan koşu çalışması ve 4 grup halinde 5’e 1 pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

