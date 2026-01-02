Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru Deplasmanına Hazır

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci yarıya deplasmanda başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, ligin 14. haftasında Aksaray ekibi Kuzeyboru ile karşılaşacak.

Hazırlıklar tamam: Tek idmanla maça hazır

Turuncu-beyazlılar, mücadele öncesi hazırlıklarını tek idmanla tamamladı. Takımın ikinci yarıya deplasmanda başlayacak olması ve sezonun bu kritik dönemine hızlı bir giriş yapma isteği dikkat çekiyor.

Karşılaşma bilgileri

Karşılaşma, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN İKİNCİ YARISINA DEPLASMANDA BAŞLIYOR.