Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru Deplasmanına Hazır

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci yarıya deplasmanda başlıyor
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, ligin 14. haftasında Aksaray ekibi Kuzeyboru ile karşılaşacak.
Hazırlıklar tamam: Tek idmanla maça hazır
Turuncu-beyazlılar, mücadele öncesi hazırlıklarını tek idmanla tamamladı. Takımın ikinci yarıya deplasmanda başlayacak olması ve sezonun bu kritik dönemine hızlı bir giriş yapma isteği dikkat çekiyor.
Karşılaşma bilgileri
Karşılaşma, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
