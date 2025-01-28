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Hatay'da Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı

Hatay'da gerçekleştirilen seçmeler, kız çocuklarının futbol sevgisini artırmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:52
Hatay'da Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı

Hatay'da Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Hatay'da 15 ve 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri düzenledi.

Antakya Belediyesi Futbol Sahası'nda gerçekleşen seçmelere 1939 Güney Yıldızı Spor, Birfen Koleji Hatay, Defne Spor, Harbiye Spor, İskenderun 6 Şubat Spor, Serinyol Spor ve okullardan toplamda 56 sporcu katıldı.

Proje Amacı ve Katılımcılar

TFF'nin hedefleri arasında, Türkiye genelinde kız çocuklarına futbolu sevdirmek ve genç kızların futbol oynamasını teşvik etmek yer alıyor. Bu bağlamda, seçmelerde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Sorumlusu Nazlı Ceylan Demirbağ, Kadın Milli Takımlar Antrenörü Tuğçe Mercan ve U19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı gibi önemli isimler de hazır bulundu.

Kıragası, projenin 11. seçmesini Hatay'da gerçekleştirmenin kendileri için özel bir anlamı olduğunu vurguladı. Eski Hatayspor Kadın Futbol Takımı Antrenörü Serpil Uğurlu ise organizasyonun kız çocuklarına psikolojik anlamda büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Seçmelerin Süreci

Seçmelerde sporcular, iki takıma ayrıldıktan sonra çift kale maç yaptı ve ardından değerlendirmeye alındı. BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi kapsamında bugüne kadar Erzurum, Hakkari, Van, Ankara, Kayseri, İzmir, Denizli, Trabzon, Samsun ve Gaziantep'te de benzer seçmeler gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Hatay'da 15 ve 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Hatay'da 15 ve 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri gerçekleştirildi.

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