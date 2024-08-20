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Hataylı Çocuğun Futbol Hayali Gerçekleşti

Hataylı depremzede Doruk Küçük, Hatayspor maçını izleme hayalini gerçekleştirerek büyük bir mutluluk yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 17:06
Hataylı Çocuğun Futbol Hayali Gerçekleşti

Hataylı Depremzedenin Hayali Gerçek Oldu

Hatay'da ikamet eden 12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük’ün, Hatayspor maçını izleme isteği, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçti.

Belediye Başkanı Öntürk’ten Destek

Doruk, sosyal medya aracılığıyla Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e ulaştı ve maç izleme talebini iletti. Öntürk, bu isteği geri çevirmedi ve gerekli önlemleri alarak Doruk ve ailesini Mersin Stadyumu’nda gerçekleştirilen Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa karşılaşmasına davet etti.

Unutulmaz Bir Maç Deneyimi

Doruk, maç gününde locada yer aldı ve 1-1 berabere tamamlanan bu mücadeleyi büyük bir heyecanla izledi. Maçın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ile futbolcularla bir araya gelip formasını imzalattı. Bu an, Doruk’un unutamayacağı anılarından biri oldu.

Teşekkür Mesajı

Doruk Küçük, gerçekleştirdiği bu güzel deneyim için Mehmet Öntürk ve ilgili yetkililere içten teşekkürlerini iletti. Bu anlamlı jest, deprem sonrası yaşadığı zorlukları bir nebze olsun unutturmayı başardı.

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