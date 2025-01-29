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Hatayspor, Antalyaspor Hazırlıklarına Start Verdi

Atakaş Hatayspor, 1 Şubat'ta Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:39
Hatayspor, Antalyaspor Hazırlıklarına Start Verdi

Hatayspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, taktik, hava topu ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Onvo Antalyaspor...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı. Antrenmana kaleci Erce Kardeşler de (solda) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Onvo Antalyaspor...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı. Antrenmana kaleci Erce Kardeşler de (solda) katıldı.

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