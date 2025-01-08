Hatayspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde günde iki antrenman yaparak, kritik maç için form tutuyor.

Sportif Direktör Yılmaz Bal'dan Açıklamalar

Yılmaz Bal, antrenmana ilişkin yaptığı açıklamada, "Hedefimiz mutlak galibiyet. Uzun zamandır kazanamıyoruz. 3 puanla maçı bitirmek istiyoruz çünkü hem taraftarımız hem de camiamız bu beklenti içerisinde." ifadelerini kullandı. Bal, ayrıca, Fenerbahçe maçından sonra takımı topladıklarını ve antrenmandan sonra futbola izin verdiklerini belirtti.

Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Üzerine

Bal, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları hakkında, "İkinci Süper Lig maçına çıkmadan önce altyapıdaki antrenörlerle birlikte hareket ettik. Antrenmanlarımız iyi gidiyor. Oyuncularımız, Rizespor maçında galip gelmek için yüksek motivasyona sahip." dedi.

Bunun yanı sıra, Yılmaz Bal, takımın istekli olduğunu ve geçmişteki Fenerbahçe maçında bunu sergilediklerini belirterek, "Rizespor maçından 3 puanla ayrıldığımızda daha farklı şeyler konuşacağız." diye ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti. Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti. Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.