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Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını Mersin Stadı'nda yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:43
Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında 9 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta oynayacağı Galatasaray karşılaşması için hazırlıklarını Mersin Stadı'nda sürdürüyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen idman, toplamda 1 saat 25 dakika sürdü ve sporcuların yoğun bir tempoyla hazırlandığı görüldü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına Mersin Stadı'nda devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına Mersin Stadı'nda devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına Mersin Stadı'nda devam etti.

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