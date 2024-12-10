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Hatayspor, Göztepe Maçına Hazırlıklara Başladı

Atakaş Hatayspor, Göztepe ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklara Erdemli Atış Poligonu'nda başladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:01
Hatayspor, Göztepe Maçına Hazırlıklara Başladı

Hatayspor Göztepe Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık'ta Mersin'de yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına start verdi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalışmaları yaptı.

Hatayspor ile Göztepe karşılaşması, 15 Aralık tarihinde saat 13.30'da Mersin Stadı'nda oynanacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı.

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