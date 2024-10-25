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Hatayspor, Kayserispor'u Ağırlıyor

Hatayspor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk ediyor. Maç Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:21
Hatayspor, Kayserispor'u Ağırlıyor

Hatayspor, Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile Karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Bellona Kayserispor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Maç Mersin Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 13.30'da start alacak. Karşılaşma hakem Zorbay Küçük tarafından yönetilecek.

İki Takımın Durumu

Hatayspor, ligde çıktığı 8 karşılaşmada yalnızca 3 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor. Rakibi Bellona Kayserispor ise 5 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım da bu maçı kazanarak ligdeki konumlarını iyileştirmek istiyor.

Hatayspor'un Hedefi

Bu sezon kalesinde 14 gol gören Hatayspor, rakip fileleri ise 7 kez havalandırma başarısı gösterdi. Akdeniz ekibi, Kayserispor karşısında galip gelerek kötü gidişata son vermek ve çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

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