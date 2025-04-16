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Hatayspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları ve sakat oyuncular hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:57
Hatayspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte, takım çeşitli taktiksel çalışmalar yaptı.

Basına kapalı olan antrenman, toplamda 1 saat 25 dakika sürdü ve oyuncular hava topu ile dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. Bu süreçte, takımın önemli isimleri Kerim Alıcı ve Lamine Diack'ın sakatlıklarının devam ettiği bildirildi.

Maç Bilgileri

Hatayspor ile Konyaspor, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda karşılaşacak. Takımın bu önemli mücadelesine ilişkin detaylar ise kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti.

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