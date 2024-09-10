Hatayspor, Kosta Rikalı Defans Oyuncusu Calvo'yu Kadrosuna Kattı

Atakaş Hatayspor, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol Süper Lig'in gözde ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosta Rikalı defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 32 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Francisco Calvo Kimdir?

Deneyimli defans oyuncusu daha önce Konyaspor ve FC Juarez takımlarında forma giymiştir. Kulüp, yeni transferi hakkında hayranlık uyandıran bir duyuru yaparak, "Francisco'ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımla Çalışmalara Başlayacak

Francisco Calvo, yarın Mersin'e gelerek takım ile beraber çalışmalara başlayacaktır.