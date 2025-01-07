Hatayspor Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor: Yılmaz Vural ile Anlaşma Sağlandı

Hatayspor Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor

Hatayspor Kulübü, 10 Ocak'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurula hazırlanıyor. Eski başkanlardan Mehmet Şaşmaz'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Antalyalı iş insanı Mehmet Ali Gürboğa, teknik direktörlük için Türkiye'nin deneyimli ismi Yılmaz Vural ile anlaştıklarını duyurdu.

Hedef Ligde Kalmak

Mehmet Ali Gürboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kongreye kısa bir süre kaldı ve muhtemelen tek liste ile seçime gitmeyi öngörüyoruz,” dedi. Gürboğa, Hatayspor'un ligde kalma ve taraftara futbol heyecanı getirme amacında olduklarını vurgulayarak, “Birinci hedefimiz Hatayspor'u ligde tutmak. İkincisi de Hataylı taraftarlarımıza, halkımıza tekrar futbol heyecanını getirip yaşanan acıları unutturmak istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Yılmaz Vural ile Anlaşma Detayları

Gürboğa, Türkiye, Portekiz ve Almanya’da teknik direktör arayışında çeşitli görüşmeler yaptıklarını ancak en doğru seçimin Yılmaz Vural olduğuna karar verdiklerini belirtti. “10 Ocak'ta kongrede göreve seçildiğimiz an Yılmaz hocam ile çalışmaya başlayacağız,” diye ekledi.

Transfer Yasağı Kaldırıldı

Hatayspor'un transfer yasağını kaldırdıklarını duyuran Gürboğa, önümüzdeki günlerde en az 6-7 transfer yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, Hatayspor'un altyapısından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev almak istediğini vurguladı. “Hataylı ve Hatay çevresindeki gençlerimize sahip çıkıp, onların önümüzdeki yıllarda Hatayspor'da süre almasını istiyoruz,” diyerek genç yeteneklere olan inancını dile getirdi.

Hatayspor Kulübünde başkanlığa aday olan eski başkanlardan Mehmet Şaşmaz'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Antalyalı iş insanı Mehmet Ali Gürboğa, AA muhabirine açıklama yaptı.

Hatayspor Kulübünde başkanlığa aday olan eski başkanlardan Mehmet Şaşmaz'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Antalyalı iş insanı Mehmet Ali Gürboğa, AA muhabirine açıklama yaptı.