Hatayspor, Samsunspor Maçına Hazır Olma Yolunda

Hatayspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, 7 Şubat Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına başladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Murat Şahin liderliğinde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalışmaları üzerine yoğunlaştı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü. Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı. Antrenmana futbolculardan Cemali Sertel de (ortada) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı. Antrenmana futbolculardan Cemali Sertel de (ortada) katıldı.