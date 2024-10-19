Hatayspor, Sivasspor Maçına Son Hazırlıklarını Tamamladı

Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazır

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kulüpten yapılan son açıklamalara göre, Sivasspor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay önderliğinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü.

Antrenmanda Neler Yapıldı?

İdman sırasında dar alan çalışmaları ve top kapma teknikleri üzerinde duruldu. Bu hazırlıklarla birlikte Hatayspor, Sivasspor ile yapacağı maça odaklanmış durumda.

Maç Bilgileri

Atakaş Hatayspor ile Net Global Sivasspor'un karşılaşması yarın saat 13.30’da Sivas’taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek.