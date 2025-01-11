Hatayspor Teknik Direktörü Yılmaz Bal, Ekibinin Potansiyeline Güveniyor

Hatayspor-Çaykur Rizespor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mersin'de oynanan maçta Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Atakaş Hataysporda, teknik sorumlu olarak sahaya çıkan sportif direktör Yılmaz Bal, mücadele sonrası umut verici açıklamalarda bulundu.

İlk Yarıda İstenilen Başlangıç Yoktu

Basın toplantısında konuşan Bal, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade ederek, "İlk 15 dakikada rakibin üstünlüğü vardı. Kendi kalemize attığımız golle geriye düştük" dedi.

İkinci Yarıda Yeni Bir Başlangıç Bekliyor

Talihsiz gollerle geriye düştüklerini dile getiren Bal, "İlk 15 dakikadan sonra oyunu oturttuk. Rakibin baskısını kırdık ve istediğimiz oyunu oynamaya başladık. Sonrasında golü de bulduk" şeklinde konuştu. İkinci yarıda takımlarının daha fazla pozisyon ürettiğine dikkat çeken Bal, "Rakibin çok fazla pozisyonu yoktu. Ancak penaltı pozisyonuyla geriye düştük. Bizim 2-3 net pozisyonumuz vardı ama bunları değerlendiremedik" dedi.

Takımın Kalitesine Güveniyor

Yılmaz Bal, yeni başkanları Hikmet Çinçin ve yönetim kuruluna galibiyet armağan etmek istediklerini ama bunu başaramadıklarını belirtti. Ligde 3 puanlık sistemin belirsizlikler barındırdığını vurgulayan Bal, "Oyuncularımızın mücadele azmi ve kazanma hırsı beni mutlu etti. Ciddi anlamda kazanmayı istediler. Uzun zaman kazanamamanın getirdiği stresle bu maçta olmadı, ama bu durumun devamı da olmayacak" dedi. "Çok kaliteli bir kadromuz var" diyerek sözüne devam eden Bal, "İkinci yarı başlangıcından itibaren Hatayspor'un hak ettiği yere geleceğine sonsuz inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hatayspor'da teknik sorumlu olarak sahaya çıkan sportif direktör Yılmaz Bal (fotoğrafta), karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hatayspor'da teknik sorumlu olarak sahaya çıkan sportif direktör Yılmaz Bal (fotoğrafta), karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu.