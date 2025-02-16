Hatayspor'un Başarılı Galibiyeti ve Teknik Direktör Murat Şahin'in Açıklamaları

Hatayspor, Alanyaspor'u yenerek moral buldu. Teknik Direktör Murat Şahin, galibiyetin özgüven tazeleyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:50
Hatayspor'un Başarılı Galibiyeti ve Teknik Direktör Murat Şahin'in Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, galibiyet sonrası yaptığı açıklamalarda, "Ligde yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp seriye geçmemiz lazım. Bunu yapacak güce ve oyuncu grubuna sahibim." dedi.

Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik eden Şahin, gelecek hafta oynanacak olan Sipay Bodrum FK maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Seriyi Devam Ettirme Çabası

Şahin, "Oyuncularıma devamlı 'Pes etmek, yenilgiyi kabul etmek demektir' diyorum. Pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar galibiyet kazanıp sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Özgüvenin Yeniden Kazanılması

Bir basın mensubunun, "Uzun süre sonra alınan galibiyetin oyuncularınıza öz güven sağlayacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Şahin, "Yaptığımız işin doğasında kazanmak var. Kazanmak da bir alışkanlıktır. Takımımız uzun süredir maç kazanamıyor, doğal olarak öz güvenlerinde sıkıntı oluşturuyordu. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Öz güveni getireceğini düşünüyorum ama bir galibiyet her şeyin başı ve sonu değil ama devam ettirebilmemiz için bu morale ve motivasyona ihtiyacımız vardı." yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor Mersin Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor Mersin Stadı'nda karşılaştı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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