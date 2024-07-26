Hatayspor'un Transfer Çalışmaları ve Gelecek Hedefleri

Hatayspor'un Transfer Süreci ve Hedefleri

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un başkanı Levent Mıstıkoğlu, kulüp olarak transfer çalışmalarını değerlendirerek takımın geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Heyetin Taleplerini Karşılıyoruz

Antakya EXPO Alanı'nda düzenlenen basın toplantısında, Mıstıkoğlu, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Erzurum'da kampa giren oyuncuların, ağustos ayında Mersin'de maçlara çıkacaklarını kaydetti. Mıstıkoğlu, "Görevimiz, teknik heyetin önünü açmak ve onlara yardımcı olmak. Yönetim kurulu olarak teknik heyetimizin istediği tüm transferleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz," dedi.

İlk 10 Hedefi ve Kombine Bilet Satışları

Mıstıkoğlu, yaklaşık 5 bin kombine bilet satışına ulaştıklarını belirterek, sezonu ilk 10 içerisinde ve 50 puanın üzerinde bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hatay Stadyumu için Restorasyon Projeleri

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Stadyumu'na ilişkin güçlendirme ve restorasyon projelerinin hazırlandığını söyleyen Mıstıkoğlu, bu çalışmaların 1 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Kalıcı Gelir Yaratma Projeleri

Kulübün gelirini artırmayı hedeflediklerini belirten Mıstıkoğlu, "Hatayspor'a kalıcı ve sürekli gelir getirecek imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu projeleri zamanı geldiğinde paylaşacağız. Hatayspor'un sürekli geliri olacak, iş adamları ve kurumların inisiyatifine kalmayacak bir yapı oluşturacağız," şeklinde konuştu.

Mıstıkoğlu, bu süreçte tüm Hataylıların takıma destek vermesi gerektiğinin altını çizerek açıklamalarını sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu (sağ 4), gazetecilerle bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu (sağ 4), gazetecilerle bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu (sağ 4), gazetecilerle bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu (sağ 4), gazetecilerle bir araya geldi.