Hatice Akbaş'ın Final Maçı Akçadağ'da Heyecanla İzlendi

Hatice Akbaş'ın Final Müsabakası Akçadağ'da Dev Ekranda İzlenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kiloda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ın final karşılaşması, memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde gerçekleştirilen dev ekrandan takip edildi.

Dev Ekranda Heyecan Dolu Anlar

Çarşı Meydanı'nda kurulan dev ekranda, Hatice'nin final müsabakasını ailesi ve dostları izlediler. Hatice'nin annesi İlkay Akbaş, kardeşleri Ali ve Melisa Akbaş, akrabalarıyla birlikte Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök gibi isimler de yer aldı.

Finaldeki Mağlubiyet ve Ailenin Duyguları

Roland-Garros'taki organizasyonda milli sporcunun finalde Çinli Yuan Chang'e kaybetmesi, Hatice'nin aile üyelerini ve hemşehrilerini derinden üzdü. Maçı izlerken büyük bir heyecan yaşayan anne İlkay Akbaş, kızının altın madalya kazanması için dua etti.

Anne İlkay Akbaş'ın Duygusal Açıklamaları

Karşılaşmanın ardından gazetecilere bir konuşma yapan İlkay Akbaş, "Kızım, eşim ve tüm milli takım antrenörlerine teşekkür ederim. Hatice'nin ilk olimpiyat heyecanıydı. Hedefimiz bir madalya kazanmaktı. Çok şükür gümüş madalya aldı. Hatice, genç ve tecrübesizdi. Allah nasip ederse, 2028 Olimpiyatları'ndan şampiyon olarak dönecek. Ancak şu an için olimpiyat ikinciliği bizim gururumuz. İlk olimpiyatıydı ve yaşı genç. Hocaya ve eşime çok teşekkür ediyorum, kızımın ellerine kollarına sağlık." şeklinde konuştu.