Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyatları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hatice Akbaş'ın Başarısı

Boksta kadınlar 54 kilo finaline yükselen Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang ile karşılaştı ve gümüş madalya kazandı. Mücadele Roland-Garros'ta gerçekleşti ve Hatice, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0 ve üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Turnuvanın Yıldızı Hatice Akbaş

Oyunlarda, Hatice Akbaş, Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanmış oldu. İlk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'ı 3-2'lik skorla geçmeyi başardı. Daha sonra son 16 turunda Avustralya'dan Tiana Echegaray'ı 5-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi.

Yarı Final ve Final Mücadelesi

Hatice, çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la yenerek madalyayı garantiledi. Yarı finalde ise Güney Kore'li Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla galip gelerek finale yükseldi.

Bu başarı, Hatice Akbaş'ın kariyerinde önemli bir adım olarak kaydedilecek ve Türkiye boks tarihine geçecektir.