Hatice Akbaş, Paris 2024'te Boksta Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Boks Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında 54 kilo finaline katılan Hatice Akbaş, zorlu bir mücadele sonrasında Yuan Chang ile karşı karşıya geldi. Final müsabakasında sergilediği performansla dikkat çeken Akbaş, Çinli rakibine karşı üstünlük sağlayamayarak gümüş madalya ile müsabakayı tamamladı.

Madalya Mücadelesinin Detayları

Hatice Akbaş'ın turnuvadaki başarısı, Türk boksunun uluslararası arenada ne denli yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi. Akbaş, finaldeki başarısı ile ülkemize önemli bir madalya kazandırırken, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan sonra Paris'te de Türk boksunun adını duyurdu.