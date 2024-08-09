Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hatice Akbaş, Paris 2024'te Boksta Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hatice Akbaş, finali kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:19
Hatice Akbaş, Paris 2024'te Boksta Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Boks Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında 54 kilo finaline katılan Hatice Akbaş, zorlu bir mücadele sonrasında Yuan Chang ile karşı karşıya geldi. Final müsabakasında sergilediği performansla dikkat çeken Akbaş, Çinli rakibine karşı üstünlük sağlayamayarak gümüş madalya ile müsabakayı tamamladı.

Madalya Mücadelesinin Detayları

Hatice Akbaş'ın turnuvadaki başarısı, Türk boksunun uluslararası arenada ne denli yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi. Akbaş, finaldeki başarısı ile ülkemize önemli bir madalya kazandırırken, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan sonra Paris'te de Türk boksunun adını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat