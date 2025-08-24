DOLAR
Hatice Gökçe Emir, Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Çemberde 7'nci

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:57
Hatice Gökçe Emir, Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda bireysel çember aleti kategorisinde 7. sırayı aldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcu, Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen organizasyonun son günündeki bireysel çember aleti finalinde yarıştı.

Disiplinin dünyadaki en iyi 8 ismi arasına giren 17 yaşındaki sporcu, topladığı 28.250 puanla 7. oldu.

Altın madalyayı, 30.650 puanla İtalyan Sofia Raffaeli kazandı.

Hatice Gökçe, Türk ritmik cimnastik tarihinde ferdi bir disiplinde dünya şampiyonası finaline çıkan ilk isim olarak kayıtlara geçmişti.

Grup kategorisi

Türkiye'yi grup kategorisinde temsil eden Anika Rashitov, Arina Iunıashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ve Kseniia Iunıashina'nın yer aldığı yarışmalar da sona erdi.

Ay-yıldızlı sporcular, genel tasnifte 43.950 puanla 19'unculuğu, 5 kurdele aletinde 22.950 puanla 15'inciliği, 3 top 2 çember aletinde ise 21.000 puanla 24'üncülüğü elde etti.

