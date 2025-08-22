DOLAR
Hatice Gökçe Emir, Dünya Şampiyonası'nda Türk ritmik cimnastikte bir ilk

Hatice Gökçe Emir, Rio de Janeiro'daki Dünya Şampiyonası'nda 82.700 puanla bireysel genel tasnif finaline kalarak Türk ritmik cimnastikte tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:46
Genel tasnifte tarihi başarı

Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bireysel genel tasnif finaline kalarak Türk cimnastik tarihinde bir ilke imza attı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda top, çember, kurdele ve labut aletlerinde toplam 82.700 puan toplayan milli sporcu, 97 yarışmacı arasında 18'inci sırayı elde ederek genel tasnif finalinde yarışmaya hak kazanan ilk Türk ritmik cimnastikçi ünvanını aldı.

Emir, dün çember aletinde 28.500 puanla finale yükselmiş ve böylece bireysel alet finallerinde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olma başarısını da göstermişti.

Final heyecanı bu akşam

Genel tasnif finali bu akşam yapılacak. Milli sporcunun performansı ve Türkiye'nin Dünya Şampiyonası'ndaki konumu, spor kamuoyunun yakından izleyeceği gelişmeler arasında yer alıyor.

