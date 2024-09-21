Hentbol Erkekler Süper Lig: Beşiktaş, Trabzon'u Farkla Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Maç

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında, Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele, Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Beşiktaş, bu kritik karşılaşmada etkileyici bir performans sergileyerek, Trabzon'u 45-30 mağlup etti. İlk yarıyı da 21-13 önde tamamlayan Beşiktaş, maç boyunca üstünlüğünü korudu.

Namaglup Liderlik İçin Bir Adım Daha

Bu sonuçla, Beşiktaş namağlup liderliğini sürdürdü ve sezonun en dikkat çekici takımlarından biri olmaya devam ediyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş, Beşirli Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzon Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Emirhan Aydemir (13) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş, Beşirli Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzon Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Emirhan Aydemir (13) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş, Beşirli Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzon Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Emirhan Aydemir (13) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş, Beşirli Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzon Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Emirhan Aydemir (13) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş, Beşirli Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzon Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Emirhan Aydemir (13) rakipleriyle mücadele etti.