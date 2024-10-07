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Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Faruk Akman Atandı

Faruk Akman, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:36
Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Faruk Akman Atandı

Faruk Akman, Hentbol Hakemliğinde Yeni Dönem Başlatıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mesut Çebi'nin başkanlığındaki yönetim kurulu, THF Merkez Hakem Kurulu'na yeni Başkan olarak Faruk Akman'ı atadı.

THF tarafından yapılan resmi açıklamada, Faruk Akman'ın başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu üyeleri de duyuruldu.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Üyeleri

Merkez Hakem Kurulu, Faruk Akman’ın başkanlığında aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

  • Başkan: Faruk Akman
  • Üyeler:
  • Vahit Ersan
  • Kenan Sivrikaya
  • Özer Bedir
  • Abdullah Ali Atalay
  • Ayhan Gök
  • Mehmet Şimşek
  • Yüksel Çalkuç
  • Fırat Beyde

Faruk Akman, Türk hentbolunda önemli bir görev üstlenerek, sporun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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