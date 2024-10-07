Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Faruk Akman Atandı

Faruk Akman, Hentbol Hakemliğinde Yeni Dönem Başlatıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mesut Çebi'nin başkanlığındaki yönetim kurulu, THF Merkez Hakem Kurulu'na yeni Başkan olarak Faruk Akman'ı atadı.

THF tarafından yapılan resmi açıklamada, Faruk Akman'ın başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu üyeleri de duyuruldu.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Üyeleri

Merkez Hakem Kurulu, Faruk Akman’ın başkanlığında aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Başkan: Faruk Akman

Faruk Akman Üyeler:

Vahit Ersan

Kenan Sivrikaya

Özer Bedir

Abdullah Ali Atalay

Ayhan Gök

Mehmet Şimşek

Yüksel Çalkuç

Fırat Beyde

Faruk Akman, Türk hentbolunda önemli bir görev üstlenerek, sporun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.