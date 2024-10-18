Hentbol Haftası: Maç Programı

Hentbol Haftası: 8. ve 6. Hafta Maç Programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig, 8'inci ve Kadınlar Süper Lig, 6'ncı hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu, yeni haftanın programını açıkladı.
Erkekler Süper Lig Programı
Yarın:
- 14:00 Güneysu - Beykoz Belediyespor (Güneysu)
20 Ekim Pazar:
- 15:00 Spor Toto - Konya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
- 15:00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Beşirli)
- 16:00 Mihalıççık Belediyespor - Rize Belediyespor (Porsuk)
22 Ekim Salı:
- 16:00 Beşiktaş - DEPSAŞ Enerji As (Süleyman Seba)
- 17:00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)
Kadınlar Süper Lig Programı
Yarın:
- 14:00 Kırşehir Belediyesispor - Anadolu Üniversitesi (Kırşehir)
- 18:00 Yenimahalle Belediyespor - Adasokağı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
20 Ekim Pazar:
- 15:00 Armada Praxis Yalıkavak - Görele Belediyespor (Binnaz Karakaya)
- 16:00 Üsküdar Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
22 Ekim Salı:
- 15:00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Celal Atik)