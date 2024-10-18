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Hentbol Haftası: Maç Programı

Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı duyuruldu. Detaylar aşağıda.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:30
Hentbol Haftası: Maç Programı

Hentbol Haftası: 8. ve 6. Hafta Maç Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig, 8'inci ve Kadınlar Süper Lig, 6'ncı hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu, yeni haftanın programını açıkladı.

Erkekler Süper Lig Programı

Yarın:

  • 14:00 Güneysu - Beykoz Belediyespor (Güneysu)

20 Ekim Pazar:

  • 15:00 Spor Toto - Konya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
  • 15:00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Beşirli)
  • 16:00 Mihalıççık Belediyespor - Rize Belediyespor (Porsuk)

22 Ekim Salı:

  • 16:00 Beşiktaş - DEPSAŞ Enerji As (Süleyman Seba)
  • 17:00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig Programı

Yarın:

  • 14:00 Kırşehir Belediyesispor - Anadolu Üniversitesi (Kırşehir)
  • 18:00 Yenimahalle Belediyespor - Adasokağı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

20 Ekim Pazar:

  • 15:00 Armada Praxis Yalıkavak - Görele Belediyespor (Binnaz Karakaya)
  • 16:00 Üsküdar Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

22 Ekim Salı:

  • 15:00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Celal Atik)

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