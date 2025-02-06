Hentbol Haftası Programı: Kadınlar ve Erkekler Süper Lig Mücadeleleri

Hentbol Haftası Programı

Hentbol sezonunun heyecanı, Kadınlar Süper Lig'in 15'inci ve Erkekler Süper Lig'in 16'ncı hafta maçlarıyla devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan gelen açıklamalar doğrultusunda bu haftanın maç programı belirlendi.

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

19.00: Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Üçevler)

9 Şubat Pazar:

13.00: Ortahisar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

Ortahisar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli) 15.00: Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (13 Şubat)

Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (13 Şubat) 16.00: Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

10 Şubat Pazartesi:

19.00: Anadolu Üniversitesi-Kırşehir Belediyespor (Porsuk)

Erkekler Süper Lig

8 Şubat Cumartesi:

14.00: Güneysu-Rize Belediyespor (Güneysu)

Güneysu-Rize Belediyespor (Güneysu) 14.00: Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Karatay Spor ve Kongre Merkezi)

Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Karatay Spor ve Kongre Merkezi) 15.00: Spor Toto-DEPSAŞ Enerji As (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Spor Toto-DEPSAŞ Enerji As (Prof. Dr. Yaşar Sevim) 18.30: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Celal Atik)

9 Şubat Pazar:

14.00: Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)

Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz) 15.00: Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Beşirli)

Yoğun geçen hafta programında takımlar mücadelenin heyecanını sahaya yansıtacak.