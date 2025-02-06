DOLAR
35,91 -0,05%
EURO
37,4 -0,07%
ALTIN
3.310,38 -0,16%
BITCOIN
3.532.924,98 -0,88%

Hentbol Haftası Programı: Kadınlar ve Erkekler Süper Lig Mücadeleleri

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 15'inci, Erkekler Süper Lig'in ise 16'ncı hafta maçları başlıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:14
Hentbol Haftası Programı: Kadınlar ve Erkekler Süper Lig Mücadeleleri

Hentbol Haftası Programı

Hentbol sezonunun heyecanı, Kadınlar Süper Lig'in 15'inci ve Erkekler Süper Lig'in 16'ncı hafta maçlarıyla devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan gelen açıklamalar doğrultusunda bu haftanın maç programı belirlendi.

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

  • 19.00: Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Üçevler)

9 Şubat Pazar:

  • 13.00: Ortahisar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)
  • 15.00: Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (13 Şubat)
  • 16.00: Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

10 Şubat Pazartesi:

  • 19.00: Anadolu Üniversitesi-Kırşehir Belediyespor (Porsuk)

Erkekler Süper Lig

8 Şubat Cumartesi:

  • 14.00: Güneysu-Rize Belediyespor (Güneysu)
  • 14.00: Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Karatay Spor ve Kongre Merkezi)
  • 15.00: Spor Toto-DEPSAŞ Enerji As (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
  • 18.30: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Celal Atik)

9 Şubat Pazar:

  • 14.00: Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)
  • 15.00: Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Beşirli)

Yoğun geçen hafta programında takımlar mücadelenin heyecanını sahaya yansıtacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK'nin 6 Maçlık Galibiyet Serisi Sona Erdi
2
Yusuf Fehmi Genç Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı
3
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da Toplanıyor
4
Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Mücadelesi Başlıyor
5
Samsunspor, Hatayspor'u Ağırlıyor: Kritik Mücadele Yarın 20:00'de
6
Trendyol Süper Lig'de 23. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!