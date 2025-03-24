Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası: Ortahisar ve Adasokağı Sekizli Final'de

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda İki Yeni Sürpriz İsim

Hentbol dünyasında heyecan dorukta! Ortahisar Belediyespor ve Adasokağı, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Sekizli Final'de mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, kupanın 1. tur karşılaşmaları başarıyla tamamlandı. Ortahisar Belediyespor, Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda düzenlenen rövanş maçında Anadolu Üniversitesi'ni 37-33 yenerek, adını Sekizli Final'e yazdırdı. İlk maçı ise 32-28'lik skorla kazanmıştı.

Diğer yandan, Adasokağı takımının performansı da dikkat çekti. Adana'da oynanan ve 43-24 sonuçlanan ilk maçın ardından, Kırşehir'deki rövanşta 35-26 galip gelerek Sekizli Final'e yükseldi.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın Sekizli Final organizasyonunda mücadele edecek takımlar arasında Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, ve yukarıda bahsedilen ekipler yer alıyor.