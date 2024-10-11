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Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler

Prof. Dr. Serdar Eler, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yeni genel koordinatörü olarak atandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:01
Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler

Yeni Atama: Prof. Dr. Serdar Eler, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü

Türkiye Hentbol Federasyonu, genel koordinatörlük görevine Prof. Dr. Serdar Eler'in atandığını duyurdu. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, deneyimli hentbolcu ve başantrenör olan Eler, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Uluslararası Görevler ve Tecrübe

Prof. Dr. Eler, aynı zamanda Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Koçluk ve Metodlar Komisyonu Lektörü ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Teknik Komite Başkanı olarak da hizmet vermektedir. Bu atama, Türk hentbolunu daha ileri taşımak için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Teşekkür Mesajı

Açıklamada, Eler'den önce bu görevde bulunan Dr. Zeki Pehlivan'a da teşekkür edildi. "Serdar Eler'den önce Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörlüğü görevini yürüten Dr. Zeki Pehlivan'a, hentbola olan hizmetleri ve katkıları için camiamız adına teşekkür ederiz," ifadelerine yer verildi.

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